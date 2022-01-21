Матч «Лацио» - «Аталанта» находится под угрозой срыва из-за COVID-19

Неприятные новости из расположения «Аталанты» последовали для болельщиков клуба – внутри коллектива опять произошла вспышка коронавируса. В связи с этим, под угрозой срыва находится проведения матча с «Лацио», запланированного на 22 января.

Источник Calciomercato уточняет, что «Аталанта» отложила свой выезд в столицу Италии. Окончательное решение будет принято утром субботы, когда станут известны результаты сданных футболистами тестов на COVID-19.

Напомним, что согласно новому регламенту Серии А, команда должна присутствовать на игре в указанное ранее время, если в составе обнаружится меньше, чем девять случаев заболевания.