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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук выйдет в стартовом составе на матч с «Лацио»

22 Января 2022 • 22:25 Комментировать
Лацио
0:0
Аталанта
2.80 3.60 2.40
1-й тайм

Если Александр Головин матч своего «Монако» против «Монпелье» будет вынужден пропустить, то другой россиянин, Алексей Миранчук, наоборот, выйдет в стартовом составе «Аталанты» на встречу с «Лацио». Она состоится в рамках 23-го тура чемпионата Италии, начало - в 23 часа по московскому времени. Информация о стартовом составе «Аталанты» появилась в официальном твиттере клуба.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года, в нынешнем сезоне он сыграл в одиннадцати матчах и забил один гол. «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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окончен Дженоа 0:0 Удинезе 3.60 3.25 2.15
окончен Интер Милан 2:1 Венеция 1.10 9.80 23.00
Идет 15 минута Лацио 0:0 Аталанта 3.10 3.75 2.21
23.01  14:30 Кальяри ... Фиорентина 5.20 4.20 1.64
23.01  17:00 Специя ... Сампдория 2.75 3.40 2.65
23.01  17:00 Наполи ... Салернитана 1.16 8.40 18.00
23.01  17:00 Торино ... Сассуоло 2.14 3.65 3.35
23.01  20:00 Эмполи ... Рома 3.95 4.20 1.83
23.01  22:45 Милан ... Ювентус 2.70 3.35 2.70
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