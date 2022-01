Миранчук выйдет в стартовом составе на матч с «Лацио»

Если Александр Головин матч своего «Монако» против «Монпелье» будет вынужден пропустить, то другой россиянин, Алексей Миранчук, наоборот, выйдет в стартовом составе «Аталанты» на встречу с «Лацио». Она состоится в рамках 23-го тура чемпионата Италии, начало - в 23 часа по московскому времени. Информация о стартовом составе «Аталанты» появилась в официальном твиттере клуба.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года, в нынешнем сезоне он сыграл в одиннадцати матчах и забил один гол. «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

