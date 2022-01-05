Симоне Индзаги подтвердил пролонгацию контракта Брозовича

Несмотря на сомнения, возникшие в конце прошлого года, полузащитник «Интера» Марсело Брозович все же продлит контракт с клубом. Хорватом интересовались сразу несколько европейских команд, но он принял решение связать свое будущее с миланцами еще на пару лет.

Эту информацию на пресс-конференции к матчу с «Болоньей» подтвердил лично главный тренер Симоне Индзаги. «Брозович скоро поставит свою подпись под новым соглашением. Я вижу, что он счастлив здесь. Это наш ключевой игрок», - заявил итальянский специалист в эфире Sky Sports Italia.

К слову, ранее интерес к хавбеку приписывали со стороны «Ливерпуля», «Ньюкасла», а также «Тоттенхэма», где его хотел видеть бывший наставник Антонио Конте.