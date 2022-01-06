​4 матча Серии А не состоятся в четверг

В четверг в итальянской Серии А должны были пройти все 10 матчей двадцатого тура. Впрочем, сразу четыре из них не состоятся из-за вспышек коронавируса в клубах. Речь идёт о матчах «Болонья» - «Интер», «Аталанта» - «Торино», «Салернитана» - «Венеция» и «Фиорентина» - «Удинезе».

Согласно действующим протоколам, командам, которые не смогли принять участие в матче по решению местных органов здравоохранения, должны присудить технические поражения. Затем они выиграют апелляцию, как ранее уже случалось, и матчи всё же состоятся. Во всяком случае, на сайте Серии А новостей о переносах игр нет. Итальянский Sky сообщает о том, что игроки «Интера» сейчас тренируются на поле «Болоньи», хотя соперник на домашнюю игру не явился.