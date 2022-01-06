​Почему не состоятся 4 матча Серии А, и что с ними будет дальше

В четверг в чемпионате Италии планировалась широкая программа с десятью матчами двадцатого тура. Четыре из них не состоятся: «Болонья» - «Интер», «Аталанта» - «Торино», «Салернитана» - «Венеция» и «Фиорентина» - «Удинезе».

Эти игры не состоятся из-за того, что «Торино», «Болонья», «Салернитана» и «Удинезе» отправились на карантин по решению местных органов здравоохранения.

В указанных играх этим четырём клубам будут засчитаны технические поражения, поскольку игры официально перенесены не были. При этом эти клубы почти со стопроцентной вероятностью выиграют апелляцию, и матчи в итоге состоятся. Такое уже было в сезоне 2020/2021 с поединком «Ювентус» - «Наполи».