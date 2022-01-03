Маротта и его штаб в «Интере» подпишут новые контракты

Беппе Маротта и другие руководители «Интера» согласовали новые двухлетние контракты и намерены продолжить сотрудничество с клубом до лета 2024 года. Об этом сообщает FCInternews.

Ожидается, что на текущей неделе в Милан прилетит Стивен Чжан, владелец клуба, и поставить подпись под новыми контрактами для Маротты, Алессандро Антонелло, Роберто Самадена, Пьеро Аусилио и Дарио Баччина.

Чжан доволен тем, что удалось построить сильную команду, несмотря на потерю Ромелу Лукаку, Ашрафа Хакими и Антонио Конте. Более того, «Интер» впервые за 10 лет пробился в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.