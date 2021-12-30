​Чалханоглу признали лучшим игроком Серии А второй месяц кряду

Стало известно имя игрока, который был признан лучшим в итальянской Серии А в декабре. Как и в прошлом месяце, награда досталась полузащитнику «Интера» Хакану Чалханоглу.

В завершающемся месяце Хакан Чалханоглу провёл за «Интер» пять матчей в чемпионате Италии. В них турецкий полузащитник записал на свой счёт два гола и четыре результативных паса на партнёров.

После первого круга «Интер» располагается на вершине турнирной таблицы итальянской Серии А. Ближайший преследователь «нерадзурри» в лице «Милана» отстаёт от соседей на четыре зачётных балла.

Добавим, что «Интер» является действующим чемпионом Италии.