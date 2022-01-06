​Директор «Интера» о ситуации с матчами Серии А: «Каждый регион решает по своему, и это сбивает с толку»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о ситуации с матчами в Серии А. Как мы уже сообщали, четыре матча чемпионата Италии не состоятся в четверг. При этом Лига официально не переносила эти игры. Так, например, игроки «Интера» приехали в гости к «Болонье» и даже провели разминку.

«Серия А утвердила новый протокол, скоро будет официальное заявление. Ситуация хаотичная, всё решают местные органы здравоохранения. «Вероне», например, разрешили играть при 10 заражениях. А некоторым командам запретили играть, хотя заражённых меньше. Нет ясности. Каждый регион решает по своему, и это сбивает с толку.

Я бы снизил уровень влияния органов здравоохранения, иначе мы будем сталкиваться с этим постоянно. «Болонья» была готова играть, но им запретили, чтобы защитить здоровье игроков», - сказал Маротта в эфире Sky Sport Italia.