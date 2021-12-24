Пресс-служба «Интера» в социальных сетях клуба сообщила, что защитник Федерико Димарко связал свое будущее с миланской командой. Футболист поставил подпись под новым трудовым договором, срок действия которого истекает в середине 2026 года.

Стоит отметить, что Димарко является воспитанником команды, а в текущем сезоне он начал пользоваться доверием нового главного тренера Симоне Индзаги. Ранее итальянская пресса писала о трудностях в процессе пролонгации, но стороны быстро сумели найти компромисс.

Напомним, что «Интер» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея неплохие шансы защитить титул чемпиона страны.