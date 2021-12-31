​Джеко и ещё два игрока «Интера» заболели коронавирусом

Коронавирусная инфекция поражает футбольные клубы даже в канун Нового года. На официальном сайте «Интера» сообщается о том, что положительные тесты на COVID-19 сдали Эдин Джеко, Алекс Кордац и Мартин Сотриано. Все три футболиста отправились в изоляцию.

Ближайший матч чемпионата Италии «Интер» проведёт в четверг, 6 января. Команда Симоне Индзаги сыграет против «Болоньи» на поле соперника.

После первого круга «Интер» лидирует в чемпионате Италии. Своего ближайшего преследователя в лице соседей из «Милана» «нерадзурри» опережают на четыре очка.