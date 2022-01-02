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Чемпионат Италии. Серия А

​Д’Амброзио прокомментировал нашумевшее интервью Лукаку

02 Января 2022 • 16:10 Комментировать
Болонья
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Интер Милан
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06.01 14:30

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио высказался по поводу нашумевшего интервью Ромелу Лукаку. Бельгиец, среди прочего, рассказал о желании снова поиграть за «Интер».

«Каждый волен говорить то, что хочет. Но каждое слово всегда имеет последствия. Для нас вчерашний день – это уже прошлое, а завтрашний – будущее. Важно же только настоящее – какой «Интер» прямо сегодня.

Хотят ли игроки возвращения Лукаку? Это вопрос к директорам клуба. Футболисты не обсуждают такие темы», - высказался Д’Амброзио для La Gazzetta dello Sport.

Ближайший матч «Интер» проведёт 6 января в гостях у «Болоньи».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Данило Д'Амброзио
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