​Д’Амброзио прокомментировал нашумевшее интервью Лукаку

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио высказался по поводу нашумевшего интервью Ромелу Лукаку. Бельгиец, среди прочего, рассказал о желании снова поиграть за «Интер».

«Каждый волен говорить то, что хочет. Но каждое слово всегда имеет последствия. Для нас вчерашний день – это уже прошлое, а завтрашний – будущее. Важно же только настоящее – какой «Интер» прямо сегодня.

Хотят ли игроки возвращения Лукаку? Это вопрос к директорам клуба. Футболисты не обсуждают такие темы», - высказался Д’Амброзио для La Gazzetta dello Sport.

Ближайший матч «Интер» проведёт 6 января в гостях у «Болоньи».