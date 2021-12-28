Процесс перехода Диня из «Эвертона» в «Интер» застопорился

Левый защитник «Эвертона» Люка Динь близок к переходу в «Интер», но руководством ливерпульцев поставило новое условия в переговорном процессе. Поссорившийся с главным тренером Рафаэлем Бенитесом игрок может стать заменой для Ивана Перишича. В то же время камнем преткновения в дискуссии между клубами стала дальнейшая судьба 28-летнего футболиста. «Нерадзурри» хотят включить в арендную сделку право выкупа контракта Диня, в то же время «Эвертон» намерен прописать опцию обязательного выкупа.

Также экс-игрок «Ромы» может оказаться в «Наполи». «Ириски» уже подобрали замену для Диня, контракт с киевским динамовцем Виталием Миколенко почти подписан.