«Интер» рассчитывает продлить контракт с полузащитником команды Марсело Брозовичем. Как сообщает на своих страницах Calciomercato, «нерадзурри» готовят финальное предложение для хорвата. Речь идёт о долгосрочном контракте с зарплатой в 6,5 миллиона евро за сезон, включая легкодостижимые бонусы.

Отмечается, что Марсело Брозович хотел бы получить контракт с фиксированными 7 миллионами евро в год, так что между сторонами всё ещё существует дистанция.

Марсело Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года после перехода из загребского «Динамо». За семь лет хорватский футболист провёл 267 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 35 результативных передач на партнёров.