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Чемпионат Италии. Серия А

Владельцы «Интера» стабизировали финансовую ситуацию

27 Декабря 2021 • 22:33 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
06.01 14:30

Компания «Сунин», которая владеет правами на миланский «Интер», отрапортовала об улучшении своей финансовой ситуации. Ранее в этом году чемпионы Италии были вынуждены расстаться с Ромелу Лукаку, Ашрафом Хакими и главным тренером Антонио Конте, чтобы покрыть убытки. Болельщики «нерадзурри» опасались, что это начало падения клуба, но страхи оказались преувеличенными.

Глава «Сунина» в послании сотрудникам отметил, что проблема с долгами уже не столь серьезная. Миланский «Интер» же завершил первую половину сезона на первом месте с отрывом в четыре очка от ближайшего конкурента.

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Интер Милан
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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