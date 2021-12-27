Владельцы «Интера» стабизировали финансовую ситуацию

Компания «Сунин», которая владеет правами на миланский «Интер», отрапортовала об улучшении своей финансовой ситуации. Ранее в этом году чемпионы Италии были вынуждены расстаться с Ромелу Лукаку, Ашрафом Хакими и главным тренером Антонио Конте, чтобы покрыть убытки. Болельщики «нерадзурри» опасались, что это начало падения клуба, но страхи оказались преувеличенными.

Глава «Сунина» в послании сотрудникам отметил, что проблема с долгами уже не столь серьезная. Миланский «Интер» же завершил первую половину сезона на первом месте с отрывом в четыре очка от ближайшего конкурента.