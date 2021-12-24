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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги намекнул, что болельщикам «Интера» больше нравится его футбол, чем Конте

24 Декабря 2021 • 14:18 Комментировать (1)
Болонья
...
Интер Милан
06.01 14:30

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отметился довольно спорным высказыванием, сравнив выступления команды под своим руководством с временами Антонио Конте, покинувшего Милан по итогам прошлого сезона в качестве триумфатора Серии А.

«Мы хорошо идем, но это только отправная точка. Мне придала уверенности реакция болельщиков. Они встречали меня на улицах города и говорили, что у них появилось гораздо большее желание посещать стадион, чем до этого. Им нравится стиль футбола, в который играет команда. Это самый важный комплимент для тренера», - приводит слова Индзаги издание Gazzetta dello Sport.

Уточним, что «Интер» ушел на зимний перерыв в роли лидера турнирной таблицы чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Антонио Конте
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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ЮвиК
24 Декабря 2021 в 15:14
Прийти на все готовенькое и говорить, что с ним даже лучше, эх..
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