Индзаги намекнул, что болельщикам «Интера» больше нравится его футбол, чем Конте

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отметился довольно спорным высказыванием, сравнив выступления команды под своим руководством с временами Антонио Конте, покинувшего Милан по итогам прошлого сезона в качестве триумфатора Серии А.

«Мы хорошо идем, но это только отправная точка. Мне придала уверенности реакция болельщиков. Они встречали меня на улицах города и говорили, что у них появилось гораздо большее желание посещать стадион, чем до этого. Им нравится стиль футбола, в который играет команда. Это самый важный комплимент для тренера», - приводит слова Индзаги издание Gazzetta dello Sport.

Уточним, что «Интер» ушел на зимний перерыв в роли лидера турнирной таблицы чемпионата Италии.