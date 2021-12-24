Шкриньяр не исключил, что в будущем покинет «Интер»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр поделился своими планами на будущее, признавшись, готов ли он покинуть команду ради нового вызова. Футболист не стал давать конкретный ответ, но намекнул, что возможность попробовать свои силы в другом чемпионате его привлекает.

«Новый опыт заграницей не может быть плохой затеей. С другой стороны, я очень счастлив здесь, в Милане. До конца своего контракта я точно никуда не уйду. Соглашение истекает в 2023 году, но руководство еще не связывалось со мной по поводу пролонгации. Никогда не знаешь, что может произойти», - прокомментировал Шкриньяр ситуацию в интервью для Calcio Mercato.