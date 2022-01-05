Симоне Индзаги - лучший тренер Серии А по итогам декабря

Наставник «Интера» Симоне Индзаги признан лучшим тренером декабря в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба Серии А. В настоящий момент «Интер» лидирует с преимуществом в четыре очка в общей классификации чемпионата. «Неррадзурри» выиграли все пять проведенных в декабре матчей чемпионата, более того, три победы были одержаны с крупным счетом, и за все пять матчей «Интер» не пропустил ни единого гола.

Кроме того, была успешно решена задача прохода в следующий раунд Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Реала» в последнем туре группового раунда.

Симоне Индзаги руководит «Интером» с 3 июня 2021 года.