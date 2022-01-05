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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги - лучший тренер Серии А по итогам декабря

05 Января 2022 • 22:38 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
5.80 4.30 1.56
Через 15 ч. 11 мин.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги признан лучшим тренером декабря в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба Серии А. В настоящий момент «Интер» лидирует с преимуществом в четыре очка в общей классификации чемпионата. «Неррадзурри» выиграли все пять проведенных в декабре матчей чемпионата, более того, три победы были одержаны с крупным счетом, и за все пять матчей «Интер» не пропустил ни единого гола.

Кроме того, была успешно решена задача прохода в следующий раунд Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Реала» в последнем туре группового раунда.

Симоне Индзаги руководит «Интером» с 3 июня 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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