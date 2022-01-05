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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» - «Интер»: проведение игры маловероятно

05 Января 2022 • 22:32 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
5.80 4.30 1.56
Через 15 ч. 9 мин.

Матч 20-го тура итальянской Серии А между «Болоньей» и миланским «Интером» на стадионе «Ренато Даль-Ара», который запланирован на четверг, 6 января, может быть отменен после массовой вспышки COVID-19 в стане хозяев.

В «Болонье» 8 подтверждённых случаев заражения вирусом среди футболистов. Кроме того, COVID-19 подхватили и члены штаба Синиши Михайловича, а также персонал клуба.

«Маловероятно, что игра состоится. Ми соблюдаем меры предосторожности», – заявил изданию La Repubblica директор ASL Болоньи Паоло Бордон.

Кроме «Болоньи», проблемы с COVID-19 есть у «Салернитаны», «Удинезе» и «Торино». Эти клубы отправлены на карантин из-за большого количества заболевших. А «Верона», у которой также многочисленные случаи заражения вирусом, уже отправилась на матч со «Специей».

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Удинезе Торино Верона Серия А Салернитана
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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06.01  14:30 Болонья ... Интер Милан 5.80 4.30 1.56
06.01  14:30 Сампдория ... Кальяри 1.85 3.85 4.15
06.01  16:30 Специя ... Верона 3.05 3.35 2.35
06.01  16:30 Лацио ... Эмполи 1.62 4.50 5.00
06.01  18:30 Сассуоло ... Дженоа 1.62 4.30 5.20
06.01  18:30 Аталанта ... Торино 1.55 4.35 6.00
06.01  20:30 Салернитана ... Венеция 3.60 3.20 2.20
06.01  20:30 Милан ... Рома 2.00 3.75 3.75
06.01  22:45 Фиорентина ... Удинезе 1.62 4.05 5.60
06.01  22:45 Ювентус ... Наполи 1.90 3.70 4.10
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