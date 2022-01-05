«Болонья» - «Интер»: проведение игры маловероятно

Матч 20-го тура итальянской Серии А между «Болоньей» и миланским «Интером» на стадионе «Ренато Даль-Ара», который запланирован на четверг, 6 января, может быть отменен после массовой вспышки COVID-19 в стане хозяев.

В «Болонье» 8 подтверждённых случаев заражения вирусом среди футболистов. Кроме того, COVID-19 подхватили и члены штаба Синиши Михайловича, а также персонал клуба.

«Маловероятно, что игра состоится. Ми соблюдаем меры предосторожности», – заявил изданию La Repubblica директор ASL Болоньи Паоло Бордон.

Кроме «Болоньи», проблемы с COVID-19 есть у «Салернитаны», «Удинезе» и «Торино». Эти клубы отправлены на карантин из-за большого количества заболевших. А «Верона», у которой также многочисленные случаи заражения вирусом, уже отправилась на матч со «Специей».