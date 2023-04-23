Мален - первый игрок со времён Холанна, забивший в пяти матчах кряду за «Боруссию»

В матче двадцать девятого тура немецкого чемпионата Бундеслиги дортмундская «Боруссия» забила четыре безответных мяча франкфуртскому «Айнтрахту». Два из них записал на свой счет нидерландский талант Дониэлл Мален, который отличается уже в пяти матчах кряду.

Он забивал по мячу в играх с «Кельном», «Баварией», «Унионом», «Штутгартом», а сейчас забил дважды. Последним игроком дортмундского клуба, который забивал в пяти матчах кряду, был не кто иной, как Эрлинг Холанн в 2021 году (но его серия составляла шесть игр).

В следующем туре немецкого чемпионата дортмундская «Боруссия» сыграет с «Бохумом».