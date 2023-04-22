«Боруссия» возглавила Бундеслигу, разгромив «Айнтрахт»

После осечки «Баварии» в матче 29-го тура Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда за один тайм разорвала оборону «Айнтрахта». На 19-й минуте Юлиан Брандт в касание вывел на удар Джуда Беллингема, который ударом с разворота отправил мяч в сетку. Спустя пять минут после этого Карим Адейеми здорово сыграл головой, и Дониэлл Мален с близкого расстояния удвоил счет. Под конец 45-минутки получилась очень красивая атака с завершающим ударом головой от Матса Хуммельса. В середине второго тайма Адейеми создал момент для Малена, который убежал к воротам и был точен - 4:0.
«Боруссия» уже на очко опережает «Баварию», соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Беллингем Джуд19'
|(2:0) Мален Дониэлл24'
|(3:0) Хуммельс Матс41'
|(4:0) Мален Дониэлл66'
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико25' (Зюле Никлас (25') •Геррейру Рафаэл70' (Вольф Мариус (70') •Беллингем Джуд 54'77' (Эзкан Салих (77') •Джан Эмре•Брандт Юлиан70' (Ройс Марко (70') •Мален Дониэлл•Адейеми Карим• 82'Аллер Себастьян77' (Мукоко Юссуфа (77')
Трапп Кевин•Тута•Хасебе Макото71' (Гебур Дарио (71') •Ленц Кристофер• 12'Бута•Кнауфф Ансгар46' (Камада Даити (46') •Роде Себастьян 49'52' (Борре Рафаэль (52') •Соу Джибрил•Эбимбе Эрик84' (Алиду Фариде (84') •Гётце Марио•Коло-Муани Рандаль 24'70' (Ааронсон Пакстен (70')
Запасные: Рамай Диант•Аларио Лукас•Чендлер Тимоти•Туре Альмами
22 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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