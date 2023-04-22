«Боруссия» возглавила Бундеслигу, разгромив «Айнтрахт»

После осечки «Баварии» в матче 29-го тура Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда за один тайм разорвала оборону «Айнтрахта». На 19-й минуте Юлиан Брандт в касание вывел на удар Джуда Беллингема, который ударом с разворота отправил мяч в сетку. Спустя пять минут после этого Карим Адейеми здорово сыграл головой, и Дониэлл Мален с близкого расстояния удвоил счет. Под конец 45-минутки получилась очень красивая атака с завершающим ударом головой от Матса Хуммельса. В середине второго тайма Адейеми создал момент для Малена, который убежал к воротам и был точен - 4:0.

«Боруссия» уже на очко опережает «Баварию», соперник - девятый.