Руководство франкфуртского «Айнтрахта» рассматривает возможность смены главного тренера.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, боссы действующих победителей Лиги Европы начали переговоры с наставником «Ред Булл Зальцбург» Маттиасом Яйссле в качестве потенциальной замены Оливера Гласнера. Сообщается, что текущий тренер «Айнтрахта» не спешит с продлением контракта на фоне интереса со стороны английского «Тоттенхэма».

Напомним, что Оливер Гласнер руководит франкфуртским «Айнтрахтом» с 2021 года. Под его руководством «орлы» выиграли Лигу Европы в 2022 году, а также вышли в плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.