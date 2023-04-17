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«Айнтрахт» рассматривает Яйссле в качестве замены Гласнера слухи

17 Апреля 2023 • 20:03 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
22.04 19:30

Руководство франкфуртского «Айнтрахта» рассматривает возможность смены главного тренера.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, боссы действующих победителей Лиги Европы начали переговоры с наставником «Ред Булл Зальцбург» Маттиасом Яйссле в качестве потенциальной замены Оливера Гласнера. Сообщается, что текущий тренер «Айнтрахта» не спешит с продлением контракта на фоне интереса со стороны английского «Тоттенхэма».

Напомним, что Оливер Гласнер руководит франкфуртским «Айнтрахтом» с 2021 года. Под его руководством «орлы» выиграли Лигу Европы в 2022 году, а также вышли в плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Оливер Гласнер Маттиас Яйссле
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БОРУССИЯ Д АЙНТРАХТ ФР
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