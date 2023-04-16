Гласнер высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном назначении в «Тоттенхэм»

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер планирует продолжить работу в своём нынешнем клубе.

48-летний специалист с конца марта называется одним из кандидатов на пост нового наставника «Тоттенхэма», который расстался с Антонио Конте. Недавно сам австриец признался, что вряд ли уйдёт после завершения текущего сезона: «Я предполагаю, что в следующем сезоне продолжу тренировать «Айнтрахт», – сказал в интервью ZDF Гласнер.

Действующий контракт тренера рассчитан до лета 2024 года. На данный момент «Айнтрахт» занимает седьмую строчку в Бундеслиге с 42 набранными очками после 28 туров.