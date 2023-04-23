Хуммельс - первый игрок в 21-м веке, забивающий в 15 сезонах Бундеслиги кряду

В матче двадцать девятого тура немецкого чемпионата Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла в домашнем матче немецкий «Айнтрахт», забив тому четыре безответных мяча. Три из них влетели в ворота франкфуртцев еще в первом тайме, и один из них забил Матс Хуммельс, ветеран команды.

Как оказалось, это был первый гол Хуммельса в этом сезоне, и он забивает уже в пятнадцати сезонах кряду. Также Хуммельс - седьмой игрок в истории Бундеслиги, который забивает в пятнадцати сезонах кряду, и первый - в 21-м веке. Предыдущим был Олаф Тон - он забивал подряд с сезона 1984/1985 до 1999/2000.