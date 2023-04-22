Мален поучаствовал в восьми голах «Боруссии» с начала марта – лучший показатель в Бундеслиге

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален набрал впечатляющую форму.

24-летний футболист отметился двумя забитыми мячами в субботнем матче чемпионата Германии против франкфуртского «Айнтрахта» (4:0), чем помог «Боруссии» вернуться на первую строчку за пять туров до финиша. Как отмечает Opta, с начала марта в активе Малена уже восемь результативных действий (шесть голов и два ассиста) в Бундеслиге – лучший показатель среди всех игроков чемпионата за обозначенный период.

В общей сложности в активе нидерландского форварда семь забитых мячей и четыре голевые передачи в текущем розыгрыше Бундеслиги.