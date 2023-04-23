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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем – о возможном чемпионстве «Боруссии»: «Для меня это будет значить всё»

23 Апреля 2023 • 02:55 Комментировать
Боруссия Д
4:0
Айнтрахт Фр
окончен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем поделился мыслями о вероятном триумфе команды в Бундеслиге.

«Шмели» воспользовались неудачей «Баварии» (поражение 1:3 от «Майнца»), одолев франкфуртский «Айнтрахт» – 4:0. Дортмундцы возглавили турнирную таблицу всего за пять туров до конца сезона с отрывом в одно очко.

«Откровенно говоря, для меня чемпионство с «Боруссией» будет значить всё. Не хочу забегать вперёд, ведь нам предстоит провести пять сложных матчей, но это было бы просто грандиозно. Больше всего на свете я бы хотел стать чемпионом с клубом, который столько мне дал. Я полностью выложусь ради достижения этой цели», – заявил в интервью Sky Sport 19-летний игрок, записавший на свой счёт забитый мяч в субботней встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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