Беллингем – о возможном чемпионстве «Боруссии»: «Для меня это будет значить всё»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем поделился мыслями о вероятном триумфе команды в Бундеслиге.

«Шмели» воспользовались неудачей «Баварии» (поражение 1:3 от «Майнца»), одолев франкфуртский «Айнтрахт» – 4:0. Дортмундцы возглавили турнирную таблицу всего за пять туров до конца сезона с отрывом в одно очко.

«Откровенно говоря, для меня чемпионство с «Боруссией» будет значить всё. Не хочу забегать вперёд, ведь нам предстоит провести пять сложных матчей, но это было бы просто грандиозно. Больше всего на свете я бы хотел стать чемпионом с клубом, который столько мне дал. Я полностью выложусь ради достижения этой цели», – заявил в интервью Sky Sport 19-летний игрок, записавший на свой счёт забитый мяч в субботней встрече.