«Боруссия» Дортмунд впервые с 2012 года возглавляет Бундеслигу после 29 туров – тогда команда стала чемпионом

Дортмундская «Боруссия» находится всего в пяти шагах от долгожданного чемпионства.

Сегодня коллектив Эдина Терзича переиграл на своём поле «Айнтрахт» из Франкфурта, забив четыре безответных мяча. Чуть раньше «Бавария» уступила «Майнцу» (1:3), что привело к смене лидера в чемпионате Германии. По информации Opta, «Боруссия» Дортмунд возглавила турнирную таблицу Бундеслиги за пять туров до финиша впервые с сезона 2011/12 – тогда «шмели» завоевали своё последнее на сегодняшний день чемпионство. С тех пор титул неизменно доставался «Баварии» (уже десять раз подряд).

В активе «Боруссии» 60 набранных очков после 29 туров, у мюнхенцев – 59.