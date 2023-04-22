«Боруссия» Дортмунд выдала рекордную серию побед на своём поле

Дортмундская «Боруссия» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» (4:0), продолжив череду побед в родных стенах.

Встреча, прошедшая сегодня в рамках 29-го тура Бундеслиги, завершилась со счётом 4:0 в пользу «шмелей». Данная победа стала для «Боруссии» девятой кряду в домашних поединках чемпионата Германии – рекордная серия клуба за всю историю, докладывает Opta. Последняя осечка дортмундцев на своём поле состоялась ещё в октябре – тогда команда Эдина Терзича не смогла обыграть мюнхенскую «Баварию» (2:2).

После сегодняшнего успеха «Боруссия» Дортмунд возглавила турнирную таблицу Бундеслиги, на одно очко опередив «Баварию» за пять туров до финиша.