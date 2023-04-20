«Челси» может расстаться с Кепой и Менди, если подпишет Кобеля

«Челси» может лишиться двух вратарей, чтобы подписать одного.

Об интересе лондонского клуба к Грегору Кобелю, выступающему за дортмундскую «Боруссию», уже неоднократно сообщалось в прошлом. По информации немецких СМИ, «Челси» не просто готов оформить трансфер немецкого голкипера, но и вполне допускает возможность ухода сразу двух нынешних вратарей основы – Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди, – чтобы облегчить подписание 25-летнего игрока.

Трансферная стоимость Грегора Кобеля оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2026 года.