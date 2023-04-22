Боруссия Дортмунд - Айнтрахт: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 29-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда примет «Айнтрахт». «Шмели» ведут борьбу за лидерство с «Баварией», но при этом в последнее время достаточно часто оступаются. В соперниках середняк, который забыл как побеждать и уже третий месяц не берет очки по максимуму. А это чревато окончательным вылетом из еврокубковой зоны.

Кто окажется сильнее, посмотрим в 19:30 на «Матч Футбол 3», «Сетанта Спортс Украина +», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.