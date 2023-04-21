Гласнер: «Для меня работа значит больше, чем банальности с контрактом»

Наставник франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался о критике на фоне возможного продления контракта с «орлами».

«Если я эгоист, то я продлю контракт, получу больше денег и мне пропишут пункт об освобождении. А если меня выгонят, я тоже получу много денег. Это эгоизм. Но я такого не делаю, потому что для меня работа значит гораздо больше, чем эти банальности с контрактом», — заявил австрийский специалист, чьи слова приводит Kicker.

Напомним, что Оливер Гласнер возглавляет «Айнтрахт» с 2021 года, выиграв с клубом Лигу Европы в прошлом сезоне.