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Гласнер: «Для меня работа значит больше, чем банальности с контрактом»

21 Апреля 2023 • 16:45 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
1 1.60 X 4.60 2 4.90
22.04 19:30

Наставник франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался о критике на фоне возможного продления контракта с «орлами».

«Если я эгоист, то я продлю контракт, получу больше денег и мне пропишут пункт об освобождении. А если меня выгонят, я тоже получу много денег. Это эгоизм. Но я такого не делаю, потому что для меня работа значит гораздо больше, чем эти банальности с контрактом», — заявил австрийский специалист, чьи слова приводит Kicker.

Напомним, что Оливер Гласнер возглавляет «Айнтрахт» с 2021 года, выиграв с клубом Лигу Европы в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Оливер Гласнер
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