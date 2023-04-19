Коло-Муани не совсем подходит под требования «Баварии»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани остаётся на радаре у мюнхенской «Баварии», но сделке пока мешает несколько проблем. Дело в том, что француз не совсем подходит под требования «красной машины» касательно нового нападающего. Главный тренер Томас Тухель ещё не окончательно одобрил кандидатуру Рандаля. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Коло-Муани нравится «Баварии», но в клубе не уверены в целесообразности его трансфера. Более того, ещё одной проблемой является запрашиваемая «Айнтрахтом» сумма. «Орлы» ближайшим летом будут требовать за своего нападающего около 100 миллионов евро компенсации.