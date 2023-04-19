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Коло-Муани не совсем подходит под требования «Баварии»

19 Апреля 2023 • 09:54 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани остаётся на радаре у мюнхенской «Баварии», но сделке пока мешает несколько проблем. Дело в том, что француз не совсем подходит под требования «красной машины» касательно нового нападающего. Главный тренер Томас Тухель ещё не окончательно одобрил кандидатуру Рандаля. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Коло-Муани нравится «Баварии», но в клубе не уверены в целесообразности его трансфера. Более того, ещё одной проблемой является запрашиваемая «Айнтрахтом» сумма. «Орлы» ближайшим летом будут требовать за своего нападающего около 100 миллионов евро компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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