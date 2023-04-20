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Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич: «Сейчас «Боруссия» как никогда близка к чемпионству»

20 Апреля 2023 • 23:43 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
1 1.60 X 4.50 2 4.80
22.04 19:30

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич оценил шансы своей команды на победу в чемпионате.

За шесть туров до финиша «шмели» располагаются на второй строчке, отставая от лидирующей «Баварии» на два очка.

«Сейчас «Боруссия» ближе к этой цели, чем в любом из последних сезонов, – считает Терзич. – Мы должны сделать всё возможное, чтобы воспользоваться этим. Для этого необходимо, чтобы каждый из нас максимально выложился, и начать следует уже с предстоящего матча», – заявил Терзич в преддверии субботней встречи с «Айнтрахтом».

Напомним, что «Боруссия» Дортмунд выиграла свой последний титул в 2012 году. В последних десяти розыгрышах «золото» доставалось «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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БОРУССИЯ Д АЙНТРАХТ ФР
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