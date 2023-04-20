Терзич: «Сейчас «Боруссия» как никогда близка к чемпионству»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич оценил шансы своей команды на победу в чемпионате.

За шесть туров до финиша «шмели» располагаются на второй строчке, отставая от лидирующей «Баварии» на два очка.

«Сейчас «Боруссия» ближе к этой цели, чем в любом из последних сезонов, – считает Терзич. – Мы должны сделать всё возможное, чтобы воспользоваться этим. Для этого необходимо, чтобы каждый из нас максимально выложился, и начать следует уже с предстоящего матча», – заявил Терзич в преддверии субботней встречи с «Айнтрахтом».

Напомним, что «Боруссия» Дортмунд выиграла свой последний титул в 2012 году. В последних десяти розыгрышах «золото» доставалось «Баварии».