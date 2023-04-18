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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» озвучили задачу – чемпионство

18 Апреля 2023 • 16:42 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
22.04 19:30

Дортмундская «Боруссия» настроена бороться за чемпионский титул на финише нынешнего сезона. Об этом заявил Себастьян Кель – спортивный директор клуба.

«Мы хотим стать чемпионами Германии! Мы не упускаем из виду нашу цель – выиграть титул!» - сказал Кель в ходе интервью для Ruhr Nachrichten.

На текущий момент «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующей «Баварии» дортмундцы отстают на два зачётных балла.

Ближайший матч «Боруссия» проведёт в субботу, 22 апреля. Команда Эдина Терзича будет играть против «Айнтрахта» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель
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БОРУССИЯ Д АЙНТРАХТ ФР
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