В «Боруссии» озвучили задачу – чемпионство

Дортмундская «Боруссия» настроена бороться за чемпионский титул на финише нынешнего сезона. Об этом заявил Себастьян Кель – спортивный директор клуба.

«Мы хотим стать чемпионами Германии! Мы не упускаем из виду нашу цель – выиграть титул!» - сказал Кель в ходе интервью для Ruhr Nachrichten.

На текущий момент «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующей «Баварии» дортмундцы отстают на два зачётных балла.

Ближайший матч «Боруссия» проведёт в субботу, 22 апреля. Команда Эдина Терзича будет играть против «Айнтрахта» на своём поле.