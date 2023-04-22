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«Боруссия» Дортмунд - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

22 Апреля 2023 • 19:00 Комментировать
Боруссия Д
3:0
Айнтрахт Фр
1 1.02 X 23.00 2 84.00
2-й тайм

В 29-м туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд играет против «Айнтрахта».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Боруссия Д3:0Айнтрахт Фр
(1:0) Беллингем Джуд19' 
(2:0) Мален Дониэлл24' 
(3:0) Хуммельс Матс41' 
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианХуммельс МатсШлоттербек Нико 25' (Зюле Никлас ( 25') Геррейру РафаэлБеллингем Джуд  54'Джан ЭмреБрандт ЮлианМален ДониэллАдейеми КаримАллер Себастьян
Запасные: Морей МатеуРейна ДжованниМукоко ЮссуфаВольф МариусЭзкан СалихРойс МаркоМайер Александер IIБайно-Гиттенс ДжеймиМодест Антони
Трапп КевинТутаХасебе МакотоЛенц Кристофер  12'БутаКнауфф Ансгар 46' (Камада Даити ( 46') Роде Себастьян  49' 52' (Борре Рафаэль ( 52') Соу ДжибрилЭбимбе ЭрикГётце МариоКоло-Муани Рандаль  24'
Запасные: Алиду ФаридеРамай ДиантАаронсон ПакстенАларио ЛукасЧендлер ТимотиГебур ДариоТуре Альмами
22 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт
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БОРУССИЯ Д АЙНТРАХТ ФР
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