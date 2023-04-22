«Боруссия» Дортмунд - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В 29-м туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд играет против «Айнтрахта».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Боруссия Д - Айнтрахт Фр
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Протокол игры
|(1:0) Беллингем Джуд19'
|(2:0) Мален Дониэлл24'
|(3:0) Хуммельс Матс41'
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико25' (Зюле Никлас (25') •Геррейру Рафаэл•Беллингем Джуд• 54'Джан Эмре•Брандт Юлиан•Мален Дониэлл•Адейеми Карим•Аллер Себастьян
Трапп Кевин•Тута•Хасебе Макото•Ленц Кристофер• 12'Бута•Кнауфф Ансгар46' (Камада Даити (46') •Роде Себастьян 49'52' (Борре Рафаэль (52') •Соу Джибрил•Эбимбе Эрик•Гётце Марио•Коло-Муани Рандаль 24'
22 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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