«Лестер» - самый неэффективный клуб топ-5 чемпионатов Европы

Портал Transfermarkt под конец европейского футбольного сезона назвал команды, которые наименее эффективно используют свои составы. Аналитики сравнили стоимости команд в каждом из топ-5 сильнейших чемпионатов Европы и сопоставили с местами, которые они занимают.

Первое место антирейтинга – у «Лестера». При девятой стоимости состава из 20 в АПЛ у «лис» лишь 19 место. На втором месте ещё один клуб АПЛ в лице лондонского «Челси» - у «синих» второй по стоимости состав в лиге, но всего 11-е место. Замыкает тройку уже покинувший АПЛ «Саутгемптон» - при 12-й стоимости состава они занимают 20-е место.

На четвёртом месте представитель Лиги 1, финалист Кубка Франции «Нант» - девятая по сумме стоимость состава в лиге и 17-е место. Замыкает пятёрку «Хетафе» - у клуба из пригорода Мадрида 11-й состав в Ла Лиге и 18-е место.

Кстати, здесь мы попытались разобраться, как «Лестер» смог докатиться от чемпионства в АПЛ до статуса одного из главных кандидатов на вылет.