Шварцер: «Не могу поверить, что дела «Лестера» так плохи»

Бывший сменщик Каспера Шмейхеля в воротах «Лестера» в триумфальный сезон «лис» 2015/2016 Марк Шварцер сейчас с болью наблюдает за падением клуба. Он считает, что причиной неудач стала неграмотная работа Брендана Роджерса в прошлом году, который не сумел усилить команду должным образом.

- Я предвидел проблемы после того, как Брендан Роджерс объявил о необходимости больших перемен, но я не думал, что оно будет таким скорым. Я все никак не могу понять, как это случилось. Смотрю на состав, на игроков, и не верю, что они так низко, - цитирует слова австралийского голкипера BBC Sport.