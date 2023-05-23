«Ньюкасл» - чемпион АПЛ по попаданиям в каркас

Английский «Ньюкасл» проводит очень успешный сезон, команда пробилась в Лигу чемпионов, а также лидирует в АПЛ по интересному параметру - попаданиям в каркас ворот. Таковых у «Ньюкасла» за сезон набралось уже двадцать пять. А это на целых шесть попаданий больше, чем у любого другого конкурента.

В последнем туре «Ньюкасл» сразится с лондонским «Челси», но для «сорок» этот матч уже мало что решит, потому что в худшем случае они опустятся с третьего на четвертое место, но все равно сыграют в Лиге чемпионов - самом престижном клубном турнире футбольной Европы. Матч с «Челси» состоится 28 мая.