«Ньюкаслу» необходима победа над «Лестером», чтобы гарантированно попасть в ЛЧ

Английский «Ньюкасл» вплотную подошёл к решающей точке сезона. В грядущем, 37-м туре АПЛ «сороки» могут официально квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон. Для этого команде Эдди Хау необходима домашняя победа над «Лестером».

Таким образом, у «сорок» будет 72 очка, и они станут недосягаемы в турнирной таблице для «Ливерпуля» с пятого места. У мерсисайдцев перед 37-м туром 65 набранных очков и также 36 проведённых матчей.

Любопытно, что и для «лис» матч с «Ньюкаслом» будет важнейшим в сезоне. Если свой матч с «Вулверхэмптоном» выиграет «Эвертон», а «Лестер» проиграет сопернику, «лисы» попрощаются с АПЛ как минимум на сезон.