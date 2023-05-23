Хау: «Прекрасный вечер для наших фанов»

Английский «Ньюкасл» оформил место в Лиге чемпионов, для этого даже не пришлось побеждать - хватило и ничьей в игре с «Лестером», команды разошлись по нулям. Наставник «сорок» Эдди Хау прокомментировал прорыв команды в Лигу чемпионов, он очень рад за фанатов, которые смогут увидеть на стадионе «Ньюкасла» самые сильные клубы Европы.

- Это большое облегчение, радость. Удивительный, прекрасный вечер для нашей команды. Конечно, мы не ожидали такого результата, были смелые планы, но не попадание в четверку лучших. Парни провели невероятный сезон, я не могу нахвалиться на них, - цитирует слова Хау BBC Sport.