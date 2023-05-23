Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау: «Прекрасный вечер для наших фанов»

23 Мая 2023 • 03:04 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Лестер
окончен

Английский «Ньюкасл» оформил место в Лиге чемпионов, для этого даже не пришлось побеждать - хватило и ничьей в игре с «Лестером», команды разошлись по нулям. Наставник «сорок» Эдди Хау прокомментировал прорыв команды в Лигу чемпионов, он очень рад за фанатов, которые смогут увидеть на стадионе «Ньюкасла» самые сильные клубы Европы.

- Это большое облегчение, радость. Удивительный, прекрасный вечер для нашей команды. Конечно, мы не ожидали такого результата, были смелые планы, но не попадание в четверку лучших. Парни провели невероятный сезон, я не могу нахвалиться на них, - цитирует слова Хау BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Лестер Лестер
0
0
15.00 1.06 29.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Мая
03:04 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Прекрасный вечер для наших фанов»
02:55 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лестера»: «Было важно не пропустить»
02:34 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не пропустил впервые за 22 матча
02:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - чемпион АПЛ по попаданиям в каркас
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет
22 Мая
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» умудрился не забить «Лестеру», но всё равно стал участником Лиги чемпионов
23:58 · Англия. Премьер-лига
Каземиро помогает «Манчестер Юнайтед» с трансфером Неймара слухи
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» ведет переговоры с Райсом слухи
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» чаще всех в сезоне АПЛ попадал в каркас ворот
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать Неймара слухи
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не может выкупить Забитцера слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
​Альварес забил сотый домашний гол «Манчестер Сити» в текущем сезоне
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет подписать Кудуса слухи
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Лестер» огласили составы на матч «за шесть очков»
Все новости
Рекомендуем