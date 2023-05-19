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Переход Неймара в «Ньюкасл» осложняется из-за требований футболиста по зарплате

19 Мая 2023 • 11:22 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
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21.05 21:45

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле», сообщает Relevo.

По сведениям источника, «Ньюкасл» намерен усилиться под Лигу чемпионов и уже успел связаться с окружением 31-летнего бразильца, чтобы обсудить возможный переход. При этом отмечается, что потенциальная сделка осложняется из-за высоких требований Неймара по зарплате. По этой причине переговоры пока далеки от продвинутой стадии.

Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что ещё одним претендентом на звёздного нападающего является лондонский «Челси».

В текущем сезоне Неймар провёл за парижан 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Неймар
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