Переход Неймара в «Ньюкасл» осложняется из-за требований футболиста по зарплате

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле», сообщает Relevo.

По сведениям источника, «Ньюкасл» намерен усилиться под Лигу чемпионов и уже успел связаться с окружением 31-летнего бразильца, чтобы обсудить возможный переход. При этом отмечается, что потенциальная сделка осложняется из-за высоких требований Неймара по зарплате. По этой причине переговоры пока далеки от продвинутой стадии.

Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что ещё одним претендентом на звёздного нападающего является лондонский «Челси».

В текущем сезоне Неймар провёл за парижан 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.