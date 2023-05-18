Уилсон – лучший бомбардир «Ньюкасла» в сезоне АПЛ со времён Ширера

Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон сегодня вечером поучаствовал в разгроме «Брайтона», «чайки» на выезде потерпели разгромное поражение от «сорок» - 1:4.

Любопытно, что сегодняшний гол стал для англичанина уже 18-м в рамках текущего сезона АПЛ. Это лучший результат среди игроков «Ньюкасла» с сезона-2003/04, тогда легендарный Алан Ширер забил 22 гола за сезон.

Разгромив «Брайтон» «сороки» сделали ещё один шаг в сторону Лиги чемпионов – теперь у команды 69 баллов, отрыв от идущего на пятом месте «Ливерпуля» - четыре очка.

«Ньюкасл» разгромно победил в матче с неуступчивым «Брайтоном»