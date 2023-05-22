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«Ньюкасл» и «Лестер» огласили составы на матч «за шесть очков»

22 Мая 2023 • 21:20 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Лестер
1 1.32 X 6.00 2 9.00
1-й тайм

Сегодня вечером в рамках 37 тура АПЛ на «Сент-Джеймс Парке» состоится важнейший поединок между «Ньюкаслом» и «Лестером». Каждая из команд решает для себя важнейшую задачу сезона.

«Ньюкасл»: Поуп, Бёрн, Ботман, Шер, Триппьер, Андерсон, Гимараэс, Жоэлинтон, Исак, Уилсон, Альмирон;

«Лестер»: Иверсен, Кастань, Фас, Эванс, Томас, Сумаре, Суттар, Ндиди, Тилеманс, Ихеаначо, Варди;

Напомним, в случае сегодняшней победы «сороки» официально обеспечат себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. К слову, для этого команде Эдди Хау хватит даже ничейного исхода.

«Лестер» ни ничья, ни тем более поражение не устраивают от слова совсем – «лисы» идут на 19-м месте в АПЛ, спастись команде Дина Смита поможет только чудо. В случае победы «Лестер» наберёт 33 очка и сравняется с идущим на 17-м месте «Эвертоном» перед финальным, 38-м туром АПЛ.

Следите за развитием событий матча в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.

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НЬЮКАСЛ ЛЕСТЕР
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