Каллум Уилсон сыграл свой 200-й матч в АПЛ

В заключительном матче тридцать седьмого, предпоследнего тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» не сумел переиграть «Лестер», чем несколько испортил юбилей - 200-й матч Каллума Уилсона в высшей лиге английского футбола.

Игрок, который в прошлом матче забил свой восемнадцатый гол в сезоне, провел на поле три четверти матча, после чего был заменен на Аллена Сен-Максимена, хотя и тому забить не удалось, и в итоге «сороки» должны были довольствоваться очком.

В последнем туре чемпионата «Ньюкасл» сразится в гостевом матче с лондонским «Челси», это случится двадцать восьмого мая.