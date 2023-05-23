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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каллум Уилсон сыграл свой 200-й матч в АПЛ

23 Мая 2023 • 04:36 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Лестер
окончен

В заключительном матче тридцать седьмого, предпоследнего тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» не сумел переиграть «Лестер», чем несколько испортил юбилей - 200-й матч Каллума Уилсона в высшей лиге английского футбола.

Игрок, который в прошлом матче забил свой восемнадцатый гол в сезоне, провел на поле три четверти матча, после чего был заменен на Аллена Сен-Максимена, хотя и тому забить не удалось, и в итоге «сороки» должны были довольствоваться очком.

В последнем туре чемпионата «Ньюкасл» сразится в гостевом матче с лондонским «Челси», это случится двадцать восьмого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Каллум Уилсон
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