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«Атлетико» объявит о подписании Сёюнджю в ближайшие недели

20 Мая 2023 • 01:54 Комментировать
Атлетико М
...
Осасуна
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21.05 17:15

Центральный защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю уже согласовал переход в мадридский «Атлетико».

Стороны договорились о сотрудничестве ещё в апреле. Турецкий футболист, напомним, подписал с испанским клубом соглашение, рассчитанное до 2027 года, которое вступит в силу с июля. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, официально о переходе 26-летнего игрока будет объявлено в ближайшие недели – вероятно, сразу после завершения сезона.

Чаглар Сёюнджю выступает за «Лестер» с 2018 года. В общей сложности он провёл 132 матча за «лис», отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лестер Чаглар Сеюнджю трансферы футбола - лето 2023
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АТЛЕТИКО М ОСАСУНА
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