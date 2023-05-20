«Атлетико» объявит о подписании Сёюнджю в ближайшие недели

Центральный защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю уже согласовал переход в мадридский «Атлетико».

Стороны договорились о сотрудничестве ещё в апреле. Турецкий футболист, напомним, подписал с испанским клубом соглашение, рассчитанное до 2027 года, которое вступит в силу с июля. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, официально о переходе 26-летнего игрока будет объявлено в ближайшие недели – вероятно, сразу после завершения сезона.

Чаглар Сёюнджю выступает за «Лестер» с 2018 года. В общей сложности он провёл 132 матча за «лис», отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.