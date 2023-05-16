Вместо хеппи-энда: Как «Лестер» за семь лет прошёл путь от чемпионства до борьбы за выживание

«Лестер» в шаге от вылета в Чемпионшип. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как «лисы» так быстро прошли путь от чемпионов Англии до подвала таблицы.

«Лестер» навсегда останется в памяти тех, кто следил за футболом в последние годы. Это настоящая Золушка современности. В Английской премьер-лиге «Лестер» умудрился стать чемпионом уже в эпоху огромных денег, опередив топ-клубы с их бездонными бюджетами. При этом в сезоне-2016/17 среди подопечных Клаудио Раньери не было звёзд.

«Лестер» всеми силами пытался тот успех развить, чтобы доказать, что это была не случайность. Да, буквально в следующем сезоне «лисы» рухнули вниз, но потом воспряли. В 2021 году «Лестер» взял Кубок Англии, а в сезонах-2019/20 и 2020/21 оставался в шаге от топ-4, занимая пятое место. Как же весь этот позитивный заряд привёл команду туда, где она сейчас?

Если говорить о проблемах текущего сезона, то их надо делить на две части. Во-первых, у «Лестера» просто появились объективные трудности. Однако сами по себе они вряд ли привели бы команду на грань краха, если бы на них не наложились проблемы текущего характера.

Если говорить о первой группе проблем, то она связана с финансами. «Лестер» никогда богат не был. Более того, чемпионство стало скорее не столько результатом эффективной менеджерской работы, сколько стечением обстоятельств. Однако после этого «лисы» пытались выстроить грамотный менеджерский проект, продавая своих лидеров и ища им замену. «Лестер» неплохо заработал, расставшись с Марезом, Канте, Дринкуотером, Магуайром. Какое-то время «лисы» действительно здорово действовали на рынке, подписывая Тилеманса, Мэддисона, Перейру, Фофана и других. Однако последние годы селекция «Лестера» провалилась. Прат, Менди, Дака, Сумаре, Бертран, Фас, Суттар, Кристиансен не сумели оправдать надежд. В итоге сейчас у команды состав, который выглядит довольно слабо. Очевидной ошибкой «Лестера» стало удержание Тилеманса и Суинджу. Бельгиец и турок, за которых можно было выручить несколько десятков миллионов евро, летом уйдут бесплатно в статусе свободных агентов.

Вдобавок к этому по «Лестеру» ударили финансовые проблемы владельцев. Их основной бизнес – это магазины дьюти-фри, которые понесли серьёзные потери во время локдауна из коронавируса. При этом клуб успел вложиться в обновление своей тренировочной базы, которая обошлась около 100 миллионов фунтов. Итогом этого стали рекордные финансовые потери «Лестера» – в марте клуб объявил, что они составили 92,5 миллиона фунтов.

И всё же «Лестер» мог на фоне этих общих проблем провести сезон лучше, если бы на это не наложились дополнительные сложности. Летом в продолжение неправильной селекции «лисы», расставшись с Каспером Шмейхелем, сделали ставку на Дэнни Уорда. Пришедший же Даниэль Иверсен просто не игрок уровня Премьер-лиги даже в роли второго голкипера.

Помимо этого, в команде явно сломался внутренний стержень. Тот чемпионский «Лестер» был бандой, где все бились друг за друга, все были уверены в себе. В последние годы «лисы» действительно напоминают пугливых животных, в честь которых прозваны. Защитники команды постоянно допускают грубые ошибки, привозя пенальти. При этом угловые у ворот «Лестера» в последние сезоны по опасности сами сопоставимы с одиннадцатиметровыми, потому что соперники постоянно их реализовывали. Брендан Роджрес потерял контроль над коллективом, но и Дин Смит не смог его получить.

Сейчас «Лестер» выглядит командой, где игроки уже думают о будущем. Сунжу подписал контракт с «Атлетико», Тилеманс пока выбирает новую команду. Мэддисон и Барнс будто начинают себя беречь, чтобы не сломаться накануне трансферного окна, когда надо будет менять команду. Очень жаль, что «Лестер» так быстро вернулся к более привычной себе роли команды, которая барахтается между Премьер-лигой и Чемпионшипом.

Роман Андреев