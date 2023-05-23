Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Лестера»: «Было важно не пропустить»

23 Мая 2023 • 02:55 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Лестер
окончен

Мы уже сообщали о том, что в тридцать седьмом туре английского чемпионата «Лестер» впервые за очень долгое время умудрился не пропустить - «Ньюкасл» обстучал все штанги, но футбольный Бог все-таки спас «лис». Наставник «Лестера» Дин Смит признал, что не пропустить было главной целью команды.

- В последних семи матчах мы пропускали уже в первом тайме, очень хотелось избежать этого. Пришлось пострадать, временами на матч было больно смотреть, но, в то же время, я видел, как борются игроки, за каждый мяч, - цитирует слова Дин Смита BBC Sport.

В последнем туре «Лестер» сыграет с «Вест Хэмом», который мыслями уже в финале Лиги конференций.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Лестер Лестер
0
0
15.00 1.06 29.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Мая
03:04 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Прекрасный вечер для наших фанов»
02:55 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лестера»: «Было важно не пропустить»
02:34 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не пропустил впервые за 22 матча
02:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - чемпион АПЛ по попаданиям в каркас
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет
22 Мая
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» умудрился не забить «Лестеру», но всё равно стал участником Лиги чемпионов
23:58 · Англия. Премьер-лига
Каземиро помогает «Манчестер Юнайтед» с трансфером Неймара слухи
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» ведет переговоры с Райсом слухи
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» чаще всех в сезоне АПЛ попадал в каркас ворот
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать Неймара слухи
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не может выкупить Забитцера слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
​Альварес забил сотый домашний гол «Манчестер Сити» в текущем сезоне
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет подписать Кудуса слухи
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Лестер» огласили составы на матч «за шесть очков»
Все новости
Рекомендуем