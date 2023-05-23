Тренер «Лестера»: «Было важно не пропустить»

Мы уже сообщали о том, что в тридцать седьмом туре английского чемпионата «Лестер» впервые за очень долгое время умудрился не пропустить - «Ньюкасл» обстучал все штанги, но футбольный Бог все-таки спас «лис». Наставник «Лестера» Дин Смит признал, что не пропустить было главной целью команды.

- В последних семи матчах мы пропускали уже в первом тайме, очень хотелось избежать этого. Пришлось пострадать, временами на матч было больно смотреть, но, в то же время, я видел, как борются игроки, за каждый мяч, - цитирует слова Дин Смита BBC Sport.

В последнем туре «Лестер» сыграет с «Вест Хэмом», который мыслями уже в финале Лиги конференций.