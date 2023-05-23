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Поуп: «Фанаты были невероятны весь год»

23 Мая 2023 • 04:08 Комментировать
Ньюкасл
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Голкипер «Ньюкасла» Ник Поуп поблагодарил поклонников «Ньюкасла» за ярую поддержку клуба на протяжении всего сезона, что, безусловно, помогло «сорокам» подняться в зону Лиги чемпионов. Такое с клубом случилось впервые за последние двадцать лет.

- Фанаты были невероятны весь год. Отблагодарить их таким образом - это было делом чести. Мы очень много работали. А я лично счастлив, что снова отстоял насухо, - цитирует Поупа Sky Sports.

Голкипер «Ньюкасла» выдал четырнадцать сухих матчей в сезоне - больше только у Давида де Хеа, семнадцать сухих игр для голкипера «Манчестер Юнайтед». 

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Ньюкасл Ник Поуп
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