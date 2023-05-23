«Лестер» не пропустил впервые за 22 матча

Английский «Лестер» сумел набрать очко в гостевом матче с «Ньюкаслом», гости отчаянно оборонялись, «сороки» три раза пробили в каркас ворот, но «лисы» все-таки выстояли и впервые с ноября прошлого года не пропустили. Серия из двадцати двух матчей, в которых команда пропускала, оборвалась. В предыдущий раз «Лестер» сыграл на ноль 12 ноября - тогда команда обыграла «Вест Хэм».

Любопытно, что в следующем матче «Лестер» пропустил три от... «Ньюкасла», так началась серия, которая закончилась в понедельник вечером также в игре с «сороками». Ну а в последнем туре «Лестер» сыграет с... «Вест Хэмом».