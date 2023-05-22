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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Смит не планирует оставаться в «Лестере» по окончании сезона слухи

22 Мая 2023 • 19:54 Комментировать
Ньюкасл
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Лестер
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Через 1 ч. 19 мин.

Наставник «Лестера» Дин Смит не планирует оставаться рулевым «лис» после текущего сезона. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники.

Напомним, что Смита назначили в «Лестер» временным тренером до конца сезона, его задача – спасти клуб от вылета в Чемпионшип. А к этому некогда чемпионы Англии очень близки – на данный момент «Лестер» идёт на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав за 36 туров всего лишь 30 очков.

Отставание от «Эвертона», который идёт на спасительной 17-й строчке – три балла. В рамках АПЛ у «Лестера» осталось два матча, первый «лисы» сыграют сегодня в гостях против «Ньюкасла», второй – 28 мая дома против «Вест Хэма».

Экс-тренер «Челси» может возглавить «Лестер»

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Дин Смит
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НЬЮКАСЛ ЛЕСТЕР
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