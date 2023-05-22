Наставник «Лестера» Дин Смит не планирует оставаться рулевым «лис» после текущего сезона. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники.

Напомним, что Смита назначили в «Лестер» временным тренером до конца сезона, его задача – спасти клуб от вылета в Чемпионшип. А к этому некогда чемпионы Англии очень близки – на данный момент «Лестер» идёт на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав за 36 туров всего лишь 30 очков.

Отставание от «Эвертона», который идёт на спасительной 17-й строчке – три балла. В рамках АПЛ у «Лестера» осталось два матча, первый «лисы» сыграют сегодня в гостях против «Ньюкасла», второй – 28 мая дома против «Вест Хэма».

Экс-тренер «Челси» может возглавить «Лестер»