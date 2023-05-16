«Лестер» вылетит из АПЛ, если проиграет «Ньюкаслу», а «Эвертон» обыграет «Вулверхэмптон»

После сегодняшнего разгрома от «Ливерпуля» (0:3) некогда чемпион и обладатель Кубка Англии «Лестер» подошёл вплотную к точке невозврата. Судьба команды может решиться уже в следующем туре, но при определённых исходах.

Так, в рамках 37 тура АПЛ «лисы» играют против «Ньюкасла» на выезде. «Сорокам» с третьего места, которые борются за место в Лиге чемпионов, как воздух необходима победа над оппонентом, а кризисному «Лестеру» будет невероятно сложно устоять перед мотивированным соперником.

Многое будет зависеть и от другого матча тура – в нём встречаются «Эвертон» и «Вулверхэмптон». В случае, если «ириски» оформят победу на выезде, а «Лестер» проиграет команде из первой четвёрки, «лисы» попрощаются с АПЛ как минимум на один сезон - у команды банально не останется математических шансов на спасение.

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